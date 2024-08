Atp Masters 1000 Cincinnati ,: Darderi-Cobolli, derby ad alta tensione

Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi al torneo di Cincinnati , superato Luciano Darderi 7-6- , 3-1 , Un derby tutto italiano ad alta tensione fin dalle prime battute con Darderi costretto al ririto . All’inizio del primo set Darderi si è lamentato per un dolore a una gamba che ne limitava il gioco ma nel corso della partita sembrava aver recuperato riuscendo a riportarsi in partita. Cobolli a quel punto gli avrebbe detto di aver finto. Darderi si è quindi lamentato con l’arbitro che però ha inviato i due a giocare e a non parlare.

All’inizio del secondo set Darderi non era più in condizione di continuare e ha lasciato il campo per infortunio. Venerdì Cobolli troverà negli ottavi o il polacco Hubert Hurkacz, n.7 del ranking e quinto favorito del seeding, o il giapponese Yoshihito Nishioka, n.52 Atp, proveniente dalle qualificazioni.