Gasperini :”il Real ha meritato”

Gian Piero Gasperini mastica amaro per la sconfitta della sua Atalanta nella finale di Supercoppa Uefa contro il Real Madrid. “Ero convinto di poter mettere in difficoltà il Real – ha dichiarato il tecnico -. Dopo il gol di Valverde la partita +è cambiata . Abbiamo incassato il secondo gol , secondo me era evitabile . Il finale è stato difficile. Abbiamo perso una bella opportunità per come è andata la partita. Oggi potevamo andare in vantaggio, ma dobbiamo essere più cinici. Sono dispiaciuto per i ragazzi che hanno dato tutto e giocato con qualità”. Non posso non fare i cimplimenti Carlo Ancelotti e rinnovargli la mia stima che ho nei suoi confronti. Il real ha meritato la vittoria”.