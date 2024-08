Il biaggio del siesse Manna in Inghilterra non è statpo inutile. L’incontro con il Chelsea sembrerebbe aver dato i suoi frutti per chiudere la vicenda Lukaku-Osimhen . Napoli e Chelsea sembrerebbe aver trovao un’intesa : Lukaku si trasferirebbe in maglia azzuirra alla corte del suo estimatore Conte , insieme al belga anche il giovane talento Casadei. I Blues incasserebbero 50 milioni di euro e l’attaccante Vicotr Osimhen.

Pra cci spno da attendere le decisioni di Osimhen ,che pare ancora deciso ad aspettare il Psg. il clun francese sembra non intenzionatp a pagare al Napoli i 100milioni richiesti , cpsì Osimhem potrebbe aspoettare invano che il suo trasferimento a parigi diventi realtà. L’attaccante nigeriano ha sempre desiderato di giocare in Premier League , è propio con la maglia del Chelsea,Lo stesso Chelsea, comunque, che avrebbe aperto anche a uno sconto sulla clausola di Lukaku da 43 milioni di euro, nel caso in cui non si riuscisse a convincere Osimhen. Difficile scendere ai 25 più 5 di bonus proposti dal Napoli.