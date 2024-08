Supercoppa europea: Real. Madrid – Atalanta 2-0. Valverde – Mbappè affondano la Dea

Il Real Madrid ha vinto la Supercoppa Uefa 2024. A Varsavia i campioni d’Europa hanno battuto 2-0 l’Atalanta.

Gasperini deve fare a meno di Scamacca, Scalvini, Toloi, Touré e Koopmeiners. Negli 11 titolari i calciatori che si sono conquistati con merito la finale di Varsavia: c’è Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Lookman. Retegui parte dalla panchina. Ancelotti perde Camavinga e lancia dal 1′ i Fantastici 4: Bellingham, Mbappé, Vinicius Jr e Rodrygo

Un match che la Dea ha giocato ad armi pari , con qualche leggera superiorità per tutta la durata del primo tempo; testimone una traversa , su cross di De Roon complice la deviazione di Militao.Il Real ci prova al 15′ : Valverde crossa , Mbappè calcia sul corpo di Hien. I ‘Blancos’ sono più pericolosi nel finale di tempo si vede solo nel finale: conclusione potente di sinistro di Rodrigo che si stampa sulla traversa . La ripresa inizia con una strepitosa parata di Courtois sul colpo di testa di Pasalic, su cross di De Roon. Il match cambia quando Bellingham prende le redine della partita con pregevoli iniziative , così la Dea soffre fino ad incassare il vantagigioal 59:’ Il real intercetta il rilancio di Musso, Vinicius salta Djimsiti e dal fondo mette in area dove Valverde tutto solo non può sbagliare.La squadra di Gasperini sente la stanchezza e riischia di essere travolta dal Real, Dea tenuta a galla dagli interventi di Musso :l 61′ il portiere argentino è super su Vinicius lanciato in porta da Bellingham (62′), poi respinge sulla linea un tiro deviato da Hien e infine dice no alla conclusione dell’inglese (66′).Il match si chiude a favore delle ‘Merengue’ al 68′, quando l’ex Borussia Dortmund serve a centro area Mbappè, destro sotto la traversa che vale il 2-0. Gasperini prova a giocarsi le poche carte che ha in panchina (Retegui su tutte), ma ormai gli spagnoli sono padroni del campo e giocano con quella scioltezza che non si era vista nel primo tempo.

IL TABELLINO

REAL MADRID-ATALANTA 2-0

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois 7; Carvajal 6 (43′ st Lucas Vazquez sv), Militao 6, Rudiger 6, Mendy 6, Valverde 6,5, Tchouameni 5,5; Rodrygo 6 (31′ st Modric 6), Bellingham 7,5 (44′ st Ceballos sv), Vinicius Jr 7 (43′ st Arda Guler sv); Mbappé 6,5 (38′ st Brahim Diaz sv). A disp.: Lunin, Fran Gonzalez, Camavinga, Endrick, Vallejo, Fran Garcia, Ramon. All.: Ancelotti 7

Atalanta (3-4-1-2): Musso 7; Djimsiti 5,5, Hien 6 (45′ st Palestra sv), Kolasinac 6 (26′ st Bakker 5); Zappacosta 6 (18′ st Godfrey 5,5), de Roon 6, Ederson 5,5, Ruggeri 5,5, Pasalic 6 (45′ st Manzoni sv); De Ketelaere 6 (17′ st Retegui 5), Lookman 5,5. A disp.: Carnesecchi, Rossi, Sulemana, Cassa, Comi, Tornaghi, Vavassori. All.: Gasperini 6

Arbitro: Scharer (Svizzera)

Marcatori: 15′ st Valverde (R), 23′ st Mbappé (R)

Ammoniti: Ederson (A), Bellingham (R), Vinicius Jr (R)