Genoa – Roma 1-1 De Winter risponde a Dovbik

Nel match delle ore 12,30 quarta giornata di Serie A, la Roma si fa agguantare sull’1-1 dal Genoa .A Marassi, i giallorossi prendono il sopravvento dopo la mezzora e sbloccano il match al 37′ con il tap-in vincente di Dovbyk, al primo gol in Serie A. La rete viene convalidata dopo oltre 6′ per un problema tecnico del Var. Il Grifone cresce nella ripresa ma Svilar è sempre attento fino al clamoroso finale, quando De Winter lo fulimina di testa al 96′.IL TABELLINO

GENOA-ROMA 1-1

Genoa (3-5-2): Gollini ; Vogliacco (1′ st Vitinha ), De Winter , Vasquez ; Sabelli , Frendrup , Badelj (35′ st Bohinen), Thorsby (1′ st Malinovskyi ), Martin ; Ekuban (35′ st Ekhator ), Pinamonti . A disp.: Leali, Sommariva, Ahanor, Matturro, Accornero, Masini, Marcandalli. All.: Gilardino

Roma (3-5-2): Svillar ; Mancini , Ndicka , Angelino ; Saelemaekers (5′ st Hermoso ), Pisilli (17′ st Pellegrini ), Cristante , Koné , El Shaarawy (17′ st Celik 5); Dybala (17′ st Baldanzi 5 ), Dovbyk 7 (36′ st Shomurodov sv). A disp.: Ryan, Martin, Abdulhamid, Sangarè, Hummels, Dahl, Paredes, Soulé. All.: De Rossi

Arbitro: Giua

Marcatori: 37′ Dovbyk (R), 51′ st De Winter (G)

Ammoniti: Pisilli (R), Pellegrini (R), De Winter (G), Shomurodov (R)

Note: Al 10′ st ammonito De Rossi (R) per proteste .Al 50′ st espulso De Rossi per proteste (doppio giallo)