Serie C: Ternana.Pineto 3-0

LA TERNANA DOMINA IL PINETO”

(Stefano Giovagnoli) – LA TERNANA DOMINA IL PINETO E VINCE 3 A 0. PRIMA VITTORIA STAGIONALE PER I ROSSOVERDI AL “LIBERATI” CON UNA DOPPIETTA DI CIANCI E ROMEO. CICERELLI “MATTATORE” DELLA PARTITA TRAVOLGENTE SULLA FASCIA SINISTRA.

Per la Ternana è arrivata la seconda vittoria in campionato. La prima in “casa” dopo la sconfitta all’esordio contro il Pescara.

La seconda al “Liberati” ha visto la formazione di Abate battere 3 a 0 il Pineto senza avere difficoltà gestendo a proprio piacimento la partita in pratica dall’inizio alla fine perché la squadra abruzzese ha opposto davvero poca resistenza.

Come detto il risultato non è stato mai in discussione.

La Ternana ha giocato con il 4–3-2-1 per avere un peso specifico maggiore davanti, viste le difficoltà della squadra di mettere a frutto il gioco profuso.

Una buona occasione è arrivata già al 6’ quando un cross di Cicerelli ha trovato una prima opposizione del portiere del Pineto, che poi ha spedito sopra la traversa una conclusione di Casasola.

Il terzino della Ternana si è ripetuto al 9’ trovando ancora le mani del portiere del Pineto, che ha respinto a terra una seconda pericolosa minaccia per la sua sua squadra. Bella l’azione degli abruzzesi prima del quarto d’ora più per la costruzione, che per il tiro tutto da dimenticare.

La manovra della partita è piuttosto lenta nella fase di approccio.

La Ternana ha giocato soprattutto sugli esterni utilizzando la fascia sinistra.

La conclusione di Cicerelli al 18’ è stata bloccata con facilità dal portiere.

La Ternana ha giocato sul corto scambiando bene il pallone, ma non c’è velocità per mettere in difficoltà la difesa del Pineto andando spesso e volentieri in fuorigioco. Come al solito, la fase terminale dell’azione si fa desiderare nonostante il palleggio che, nonostante tutto, ha annullato le ripartenze del Pineto che avrebbero potuto essere molto insidiose.

L’azione della Ternana è insistita, ma per lo più si è fermata sulla trequarti campo.

Dobbiamo dire che Cicerelli ha fatto la differenza sulla fascia sinistra.

Da un cross di Tito, sempre da quella fascia sinistra la Ternana si è appoggiata per l’azione di attacco, è arrivato il goal al 34’ di Cianci, che è stato bravo a sfruttare una palla vagante dove c’era anche Cicerelli pronto ad approfittarne. Con il Pineto più avanti, la Ternana ha potuto sfruttare spazi maggiori per creare nuove occasioni da rete tenendo comunque in pugno la gara con il gia citato palleggio ed una costante pressione che ha “tenuto in scacco” gli avversari.

Al 43’ è arrivato anche il raddoppio per la Ternana con il tap inn di Romeo e il primo tiro di Cianci che era stato respinto dal portiere Tonti.

Nel secondo tempo il Pineto ha cercato di combinare qualcosa di più, visto che nel primo era stato dominato dalla Ternana nel tentativo di riaprire la partita.

La Ternana ha trovato il terzo goal con un gran colpo di testa di Cianci.

Calcio d’angolo di Corradini e “inzuccata” di Cianci a travolgere Tonti.

La squadra rossoverde ha saputo meglio giocare anche con una maggiore velocità e brillantezza, ma ormai aveva la partita già in pugno.

Al 66’ il Pineto ha la prima occasione con Fabrizi, ma la Ternana si salva.

In una delle rare azioni della formazione abruzzese Pellegrino al 78’ non ha trovato la porta con il suo sinistro, che è andato fuori misura.

All’80’ il tiro di Donnarumma è scivolato sul fondo. L’attaccante avrebbe potuto avere un’altra opportunità. ma ha cincischiato davanti al portiere avversario.

L’ultimo tentativo è del Pineto, ma la girata di Gambale è terminata a lato.

Il Tabellino

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola, Loiacono, Capuano, Tito (64’ De Boer), Corradini (64’ Krastev), Damiani, Romeo, Cicerelli (64’ Martella), Curcio (75’ Donnarumma), Cianci (83’ Donati). All. I. Abate

PINETO (3-4-3): Tonti, Villa, De Santis, Dutu, Hadziosmanovic (46’ Pellegrino), Amadio, Lombardi (62’ Germinario), Borsoi, Del Sole (46’ Chakir), Fabrizi (75’ Gambale), Bruzzanti (88’ Ienco). All. M. Cudini

ARBITRO: Antonio Di Reda di Molfetta

ASSISTENTI: Pierpaolo Vitale (Salerno); Simone Della Mea (Udine)

IV UFFICIALE: Andrea Traini (San Benedetto del Tronto

MARCATORI: 34’ Cianci (Ternana); 43’ Romeo (Ternana); 59’ Cianci (Ternana)

AMMONITI: Borsoi, Fabrizi, Dutu (Pineto); Corradini (Ternana)

ANGOLI: 5 a 2 per la Ternana

RECUPERO: 1pt.; 3’ st.

SPETTATORI: 3.984 (di cui 21 ospiti e 1.748 abbonati)

INCASSO: € 30.400, 81 Rateo abbonati: € 7.084,51