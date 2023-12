Atalanta , Gasperini:”difficilmente rinuncio a Muriel”

Gian Piero Gasperini si gode la vittoria contro il Rakow (4-0), ma non rinuncia a fare i complimenti a Luis Muriel autore di una doppietta.

“Quando è stato disponibile, ha sempre giocato tutte le partite: difficilmente rinuncio a lui, contro il Milan è stato determinante – ha spiegato l’allenatore della Dea dopo il poker al Rakow -. Non so cosa succederà a gennaio, è un giocatore straordinario per come è stato impiegato dall’Atalanta in questi anni: capisco che voglia giocare di più, ma poi dipende anche da chi c’è in squadra. Ha bisogno di star bene fisicamente: i colpi che ha lui, non li ha nessuno. È sempre in grado di fare giocate straordinarie, ma è imprevedibile: a volte è discontinuo e stanco, ma se è a posto e sorridente rimane un giocatore dotato di colpi incredibili”.