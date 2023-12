Ferencvaros-Fiorentina 1-1. Viola agli ottavi di finale Conference League

Finisce 1-1 Ferencvaros – Fiorentina, la squadradi Italiano vola agli ottavi di finale Conference league. Unica nota stonata , l’infortunio di Nico Gonzalez.

Fiorentina pareggia in Ungheria contro il Ferencvaros per 1-1. I viola perdono subito Gonzalez per infortunio (argentino costretto ad uscire in barella), e cadono in avvio di ripresa con il gol di Zachariassen, al 48’. Gli uomini di Stankovic si fanno riprendere al 73’ dalla zampata di Ranieri, che vale l’1-1 e la vittoria del gruppo F (valida per l’accesso diretto agli ottavi).

Termina 1-1 la sfida tra Ferencvaros e Fiorentina. Vincenzo Italiano perde clamorosamente Nico Gonzalez, costretto ad uscire in barella per un problema alla coscia (al suo posto Ikoné).

L’uscita forzata dal campo di Gonzales pesa sul gioco della Fiorentina . Gli ungheresi sfiorano il vantaggio al 35′: doppia conclusione di Katona-Civic, con Christensen a respingere in entrambe le ghiotte occasioni .

La prima parte della gara si chiude 0-0-. Nella rirpesa gli ungheresi sbloccano il match: (48′), azione insistita sulla sinistra di Abu Fani, supera Maxime Lopez serve Zachariassen che mette la palla alle spalle di Christensen.

Italiano inserisce Kouamé e Nzola per dare più peso in fase offensiva. I cambi danno ragione al tecnico Viola con i risultati che si vedono dopo pochi minuti: sugli sviluppi di un corner Ranieri trova la zampata vincente in tap-in, che vale l’1-1 (dopo il grande colpo di testa di Milenkovic). Nel quarto d’ora finale le due squadre abbassano il ritmo, accontentandosi entrambe del pareggio. La Fiorentina vince il girone F con 12 punti, che valgono gli ottavi. Secondo posto per il Ferencvaros, con i 10 punti ai play-off (contro le terze dei gironi di Europa League)

IL TABELLINO

Ferencvaros-Fiorentina 1-1

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz 6; Makreckis 6.5, Aaneba 6, Cissé 6, Civic 6 (dal 21’ st Botka 6); Esiti 5.5 (dal 35’ st Ben Romdhane sv), Abu Fani 6; Katona 6 (dal 35’ st Besic sv), Zachariassen 6, Marquinhos Costa 6; B. Varga 6 (dal 14’ st Lisztes 6,5). A disp.: A. Varga, Radnoti, Paszka, Siger, Kwabena, Pesic. All.: Dejan Stankovic.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen 7 ; Kayode 5.5, Milenkovic 6, Ranieri 6.5, Parisi 6; Mandragora 6 (dal 19’ st Nzola 6), Maxime Lopez 5.5; Nico Gonzalez 6 (dal 20’ pt Ikoné 5), Barak 5.5, Brekalo 5.5 (dal 19’ st Kouamé 6); Beltran 6. A disp.: Terracciano, Vannucchi, Mina, Pierozzi, Martinez Quarta, Comuzzo, Infantino, Amatucci. All.: Italiano.

Arbitro: Godinho.

Marcatori: 48’ Zachariassen (Fe); 73’ Ranieri (Fi).

Ammoniti: Cissé (Fe); Mandragora, Milenkovic (Fi).