Fiorentina, Italiano:”l’obiettivo è stato centrato”

Vincenzo Italiano si gode il passaggio agli ottavi Conference League , dopo l’ a 1 contro il Ferencvaros, ma subito dedica un pensiero a Nico Gonzales , uscito in barella al 20′ del primo tempo. ”

“Quando abbassi la condizione questo è il rischio – ha proseguito Italiano – Lo abbiamo tutelato a Roma, oggi avevamo e lui aveva bisogno di tornare a giocare. Credo si sia stirato, spero non sia niente di grave”.

Dallo staff Viola arriva la prima diagnosi: Nico è alle prese con una “problematica muscolare a carico dei flessori della coscia destra, la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni”.

Italiano ha poi parlato del match:” oggi abbiamo avuto la possibilità di giocare con due risultati su tre, siamo stati bravi a reagire allo svantaggio – ha detto ancora Italiano nel post partita – Per poco non subivamo il secondo gol e per poco non stavamo per fare noi il 2-1 con Nzola – ha aggiunto – Superiamo questo girone non facile da primi, rispetto all’anno scorso abbiamo fatto un passo avanti. Evitiamo i playoff che andavano a intasare ancor più il nostro calendario, siamo contenti”.