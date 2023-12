Zeman: migliorano le condizioni, dimesso dall’Ospedale

Zdenek Zeman è stato dimesso oggi alle ore 14 dalla clinica ‘Pierangeli’, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi a causa di un’ischemia cerebrale, con un giorno d’anticipo rispetto al programma. Il 76enne allenatore è tornato a casa e nella giornata di sabato farà visita alla squadra, in vista del derby con l’Ancona in programma domenica sera. Lo riporta pescarasport24.it. Lontano, invece, il ritorno in panchina, che dovrebbe avvenire solo in primavera.

Zeman ha avuto un lieve attacco ischemico transitorio nella mattinata di martedì 12 dicembre, prima della consueta seduta di allenamento, ed è stato immediatamente ricoverato per degli accertamenti. Come raccontato dai medici della clinica, l’allenatore boemo non ha riportato lesioni grazie al pronto intervento del medico sociale del Pescara Emanuela Spada, che si è resa subito conto sul campo di allenamento di cosa stesse accadendo e ha chiamato subito un’ambulanza.