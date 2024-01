Parma -Reggiana : 21 Daspo per 21 tifosi reggiani e per quelli parmigiani

Sono 26 daspo adottati in seguito ai disordini dei tifosi per il derby di calcio di serie B Parma-Reggiana del 19 dicembre: 21 per ultras reggiani, cinque per i parmigiani. Per 18 reggiani, il provvedimento e’ stato assunto per il tentativo di arrivare a contatto coi locali, prima dell’inizio della partita, quando e’ stato fermato il treno con il freno di emergenza a circa due chilometri dall’ingresso in stazione: sono stati anche denunciati per interruzione di pubblico servizio, travisamento, danneggiamento e per accensione di fumogeni e petardi, lanciati anche contro le Forze dell’Ordine. I daspo decisi dal Questore di Parma sono da uno a cinque anni; in tre casi c’e’ stata l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di firma in concomitanza con le partite. Per altri tre reggiani il divieto e’ legato all’accensione e lancio di petardi e fumogeni all’interno del campo. Analoghi provvedimenti, con divieti da 2 a 5 anni, in tre casi con recidiva e con obbligo di firma, sono stati adottati nei confronti di cinque tifosi parmigiani, responsabili di un’aggressione ai danni di uno steward, all’ingresso del settore curva Nord: pugni e spintoni, con prognosi di sette giorni.