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Serie B, le designazioni 25esima giornata

byRedazione
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Ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 25ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 17 febbraio.

ASCOLI – CREMONESE      Venerdì 16/02 h. 20.30

MARCHETTI

RASPOLLINI – MARGANI

IV:      DI CICCO

VAR:    MASSA

AVAR:        MIELE

BARI – FERALPISALO’      h. 14.00

SANTORO

MASSARA – CATALLO

IV:      SACCHI G.

VAR:     GARIGLIO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:       MUTO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

LECCO – COSENZA    h. 14.00

PERENZONI

PRENNA – BARONE

IV:       BURLANDO

VAR:      NASCA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR:       PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

PARMA – PISA      h. 14.00

PEZZUTO

D’ASCANIO – FONTANI

IV:     LOVISON

VAR:     DI MARTINO (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR:     MASSA (ON-SITA STADIO “ENNIO TARDINI”)

REGGIANA – TERNANA    h. 14.00

MONALDI

DI MONTE – LONGO F.

IV:      DIOP

VAR:     MIELE

AVAR:     LA PENNA

SPEZIA – CITTADELLA    h. 14.00

GUALTIERI

VIGILE – ARACE

IV:     GIANQUINTO

VAR:    MAGGIONI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR:      PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

CATANZARO – SUDTIROL     h. 16.15

ZUFFERLI (foto)

DE MEO – LUCIANI

IV:     SILVESTRI

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:     DI VUOLO

PALERMO – COMO    h. 16.15

AURELIANO

PAGLIARDINI – RICCIARDI

IV:     VOGLIACCO

VAR:      SERRA

AVAR:       MERAVIGLIA

SAMPDORIA – BRESCIA      h. 16.15

VOLPI

TEGONI – CIPRESSA

IV:       IACOBELLIS

VAR:      ABISSO

AVAR:      LONGO S.

VENEZIA – MODENA    Domenica 18/02 h. 16.15

MARINELLI

SCARPA – TRASCIATTI

IV:     GRASSO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MAGGIONI

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