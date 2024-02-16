Serie B, le designazioni 25esima giornata

Ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 25ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 17 febbraio.
ASCOLI – CREMONESE Venerdì 16/02 h. 20.30
MARCHETTI
RASPOLLINI – MARGANI
IV: DI CICCO
VAR: MASSA
AVAR: MIELE
BARI – FERALPISALO’ h. 14.00
SANTORO
MASSARA – CATALLO
IV: SACCHI G.
VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
LECCO – COSENZA h. 14.00
PERENZONI
PRENNA – BARONE
IV: BURLANDO
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
PARMA – PISA h. 14.00
PEZZUTO
D’ASCANIO – FONTANI
IV: LOVISON
VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
AVAR: MASSA (ON-SITA STADIO “ENNIO TARDINI”)
REGGIANA – TERNANA h. 14.00
MONALDI
DI MONTE – LONGO F.
IV: DIOP
VAR: MIELE
AVAR: LA PENNA
SPEZIA – CITTADELLA h. 14.00
GUALTIERI
VIGILE – ARACE
IV: GIANQUINTO
VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
CATANZARO – SUDTIROL h. 16.15
ZUFFERLI (foto)
DE MEO – LUCIANI
IV: SILVESTRI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: DI VUOLO
PALERMO – COMO h. 16.15
AURELIANO
PAGLIARDINI – RICCIARDI
IV: VOGLIACCO
VAR: SERRA
AVAR: MERAVIGLIA
SAMPDORIA – BRESCIA h. 16.15
VOLPI
TEGONI – CIPRESSA
IV: IACOBELLIS
VAR: ABISSO
AVAR: LONGO S.
VENEZIA – MODENA Domenica 18/02 h. 16.15
MARINELLI
SCARPA – TRASCIATTI
IV: GRASSO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MAGGIONI