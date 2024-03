Berrettini si qualifica alle semifinali dell’Arizona Tennis Classic

Matteo Berrettini, si qualifica per le semifinali dell'”Arizona Tennis Classic” di Phoenix. Il 27enne romano, n.154 ATP,. Il tennista romano ha battuto per 3-6 7-6(1) 7-6(6), in due ore e 53 minuti di partita, il terzo francese di fila, Terence Atmane, n.136 ATP, recuperando un set e un break di svantaggio. Berrettini tornerà in campo tra qualche ora per giocarsi il pass per la finale con l’australiano Aleksandar Vukic, n.69 ATP e settima testa di serie che ha regolato 6-4 6-4, in un’ora e 14 minuti, il francese Quentin Halys, n.104 del ranking