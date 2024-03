Monza- Cagliari 1-0, decide Maldini

IIl Mona batte il Cagliari 1-0 , non sopiti i sogni eurppei per la squadra allenata da Palladino.

Il Monza parte forte , ma la prima occasione capita al Cagliari con Lapadula , l’attaccante – convocato con la nazionale del Perù – crca di sorprendere Di Gregorio sul primo palo . Passato il pericolo il Monza riprende subito il controllo della sfida e, al 40′, passa su calcio piazzato: Daniel Maldini calcia di potenza e la sua conclusione colpisce la traversa, per poi insaccarsi alla spelle di Scuffet. Si va al ripsoso col Monza in vantaggio. Nella rirpesa ancora Maldini sfiora la doppietta, poi il giovane attaccante lascia il posto a Zerbin. Il Cagliari sfiora il pari: Lapadula impegna Di Gregorio, poi si vede annullare una rete per offside.

Nel finale Palladino lancia in campo Colombo , l’attaccabte si divora in due occasioni il raddoppio monzeze. Finisce dunque 1-0. Il Monza scavalca la Lazio ed è momentaneamente nono con 42 punti, mentre il Cagliari resta (per ora) a +3 sulla zona-retrocessione.

IL TABELLINO

MONZA-CAGLIARI 1-0

Monza (4-2-3-1) – Di Gregorio 6;5 Birindelli 6.5 (30′ st Caldirola 6), Izzo 6, Pablo Marì 6,5 A. Carboni 6; Bondo 6, Pessina 6; Colpani 6 (30′ st Carboni 6), Maldini 7 (18′ st Zerbin 6), Dany Mota 6 (18′ st Gagliardini 6); Djuric 5.5 (37′ st Colombo 6).

A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa-Akpro, Pedro Pereira, Kyriakopoulos, Ciurria. All. Palladino.

Cagliari (4-4-2) – Scuffet 6; Zappa 6, Wieteska 5,5, Dossena 6, Augello 56 (39′ st Azzi sv); Nandez 5.5, Makoumbou 5.5 (1′ st Prati 6), Deiola 6 (43′ st Viola sv), Jankto 5.5 (1′ st Oristanio 6); Shomurodov 5 (39′ st Mutandwa sv), Lapadula 6.

A disp.: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Sulemana, Obert, Di Pardo. All. Ranieri.

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 40′ Maldini (M)

Ammoniti: Izzo (M), Deiola (C), Bondo (M)