Motta, Bologna:” una vittoria di gruppo “

Thiago Motta soddisfatto della prestazione offerta dal suo Bologna e da parte di tutto il gruppo nella vittoria (1-0) , cpotro l’Empoli che rilancia i felsinei in zona Champions League

“Il gruppo è la cosa più importante. I singoli danno tutto quello che hanno per il bene della squadra. La cosa più difficile per me è mettere qualcuno in panchina e non far giocare altri – ha spiegato il tecnico del Bologna -. I ragazzi rispettano le decisioni perché sanno che io e il mio staff lavoriamo per fare le scelte giuste. Anche chi non gioca ha l’energia giusta”. “Abbiamo meritato di vincere stasera, anche se abbiamo sbagliato qualche occasione – ha aggiunto -. Abbiamo cercato questa vittoria fino alla fine. Una vittoria di gruppo.