Serie A: Udinese-Torino 0-2

Al Bluenergy Stadium il Torino batte l’Udinese 2-0 .Parte bene il Toro il palo nega lagioia del gol a Vlasic , Al 10′ il Toro passa in vantaggio con Duvan Zapata : Vojvoda serve la palla al colombiano che si testa la piazza in rete. L’Udinese subisce lo svantaggio e rischia con Bijol decisivo su Zapata , poi Okoye autore di una grande parata su Okereke. Prima del riposo , occasione per i friulano con Lucca.Nella rirpesa il Toto inizia come nel primo tempo e va in gol al 53′: Vlasic s’inserisce al limite dell’area, rientra sul piede preferito e non lascia scampo a Okoye.La gara perde di smalto . Thauvin cerca di suonare la carica , ma a sfoorare la doppietta e Zapata. L’Udinese esce sconfitta e resta a quota 27 punti, +4 sul Frosinone che deve ancora giocare. Sale momentaneamente in decima posizione il Torino, ora a 41 punti

IL TABELLINO

UDINESE-TORINO 0-2

Udinese (3-5-2) – Okoye 6; Joao Ferreira 5 (1′ st Kristensen 5.5), Bijol 5, Giannetti 5.5; Pereyra 5 (31′ st Success 6), Lovric 5, Walace 5, Payero 5 (31′ Ehizibue 5 [14′ st Ebosele 5.5]), Kamara 6 (14′ st Zemura 5); Thauvin 6, Lucca 5.5.

A disp.: Silvestri, Padelli, Oier Zarraga, Tikvic, Brenner, Samardzic, Kabasele, Zemura. All. Cioffi.

Torino (3-4-1-2) – Milinkovic Savic 6; Masina 6, Buongiorno 6 (38′ st Sazonov sv), Rodriguez 6.5; Bellanova 6 (38′ st Lazaro sv), Ricci 6, Gineitis 6, Vojvoda 6.5 (20′ st Lovato 6); Vlasic 7; Okereke 6.5 (22′ st Sanabria 6), Zapata 7.

A disp.: Gemello, Popa, Pellegri, Kabic, Linetty, Savva, Bianay Balcot. All. Paro (squalificato Juric).

Arbitro: Colombo

Marcatori: 10′ Zapata (T), 8′ st Vlasic (T)

Ammoniti: Walace (U), Ehizibue (U), Buongiorno (T), Giannetti (U), Sazonov (T).