SERE A: Atalanta- Verona 2-2

La trentaduesima giornata di Serie A si chiude con il 2-2 del Gewiss Stadium tra Atalanta e Verona.

E’ asembrato tutto facile per la Dea , invece , il Verona co due colpi di coda agguanta il pareggio e conquista un punto importantissimo nella corsa salvezza e lasciando all’Atalanta tanto amro in bocca per la corsa Champions League. La Dea al 18′, è già 2-0 per i padroni di casa: Koopmeiners serve il più in forma del momento, Scamacca, che in area controlla e al volo di destro fulmina Montipò. Ma passano solo cinque minuti l’attaccante serve a Ederson, che si invola verso la porta e insacca. Il doppio vantaggio sembra garantire una rirpoesa suk vellutoi da parte dei padroni di casa, invece nella seconda frazione al 56′ , Lazovic accorcia le distanze , palla all’angolino si assist si Noslin, quest’ultimo al 60′ su cross di Centonze, c beffa Djimsiti e con una zampata pareggia i conti. Gasperini cambia tutto l’attacco e inserisce Lookman e Miranchuk per Scamacca e De Ketelaere, ma la mossa non paga. Finisce 2-2 e l’Atalanta fallisce il possibile -2 dalla Roma, mentre anche il Verona, come Sassuolo, Frosinone e Cagliari, strappa un punto ad una big. E, ad ora, è preziosissimo, perché l’Hellas è fuori dalla zona retrocessione.

IL TABELLINO

ATALANTA-VERONA 2-2

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 5,5; Toloi 5,5 (18′ st Kolasinac 6), Djimsiti 5,5, Hien 6; Holm 6 (36′ st Holm 6), Pasalic 5, Ederson 7, Ruggeri 6; Koopmeiners 6; De Ketelaere 5,5 (18′ st Miranchuk 6), Scamacca 7,5 (18′ st Lookman 6). A disp.: Musso, Rossi, Bakker, Bonfanti, Adopo, Touré. All.: Gasperini 5,5

Verona (4-2-3-1): Montipò 6,5; Centonze 6,5 (45′ st Tchatchoua sv), Dawidowicz 6, Magnani 6, Cabal 6; Folorunsho 6,5 (45′ st Coppola sv), Silva 5,5; Suslov 5,5 (32′ st Vinagre 6), Noslin 7,5, Lazovic 7 (32′ st Mitrovic 6); Bonazzoli 5,5 (13′ st Swiderski 6). A disp.: Chiesa, Perilli, Belahyane, Charlys, Tavsan, Henry, Cissè. All.: Baroni 7

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 13′ Scamacca (A), 18′ Ederson (A), 11′ st Lazovic (V), 14′ st Noslin (V)

Ammoniti: Suslov (V), Silva (V)