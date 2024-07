Euro Under 18, cinquina degli azzurrini

Gli azzurrini under 18 centrani un’altra bella vittoria ,nei Campionati Europei di categoria in Bulgaria. Ieri i ragazzi di Monica Cresta hanno superato in poco piu’ di un’ora di gioco la Slovenia con un punteggio di 3-0 (25-21, 25-10, 25-15), portando a casa il quinto successo in altrettanti match disputati. Grazie alla vittoria odierna, la nazionale tricolore comanda la pool II con 15 punti. Dopo i successi con Estonia, Spagna, Romania e Grecia, Cremoni e compagni hanno dunque ottenuto un altro importante successo, mandando un bel segnale a tutte le altre formazioni in gara in questa rassegna continentale. Archiviata questa gara contro i pari eta’ della Slovenia, gli azzurrini avranno un giorno di riposo prima di tornare nuovamente in campo il 17 luglio alle ore 16:30 per affrontare, nel penultimo match del girone, il Belgio.