Empoli, D’Aversa”vogliamo partire con il piede giusto”

Roberto D’Aversa inizia la sua avventura domani contro il Monza dalla tribuna: Il tecnico si porta dallo scorso campionato una squalifica di quattro giornate per l’episodio che lo vide protagonista a fine gara in Lecce – Verona con l’attaccante degli scaligeri Henry. Dunque in panchina in questo periodo siedera’ nelle gare di campionato il suo secondo Salvatore Sullo.

“Domani non sara’ piu’ una gara del calcio di agosto ma inizia il campionato vero. Dovremo essere bravi a fare risultato perche’ sara’ un match importante per il nostro obiettivo e vogliamo partire con il piede giusto. Dobbiamo andare in campo con un aspetto mentale propositivo, con la voglia di fare calcio, sapendo che troveremo maggiori difficolta’ rispetto alla partita di Coppa Italia”.