Motogp , Bagnaia:”c’è ancora tanto da fare”. Martin:”è ancora tutto aperto”

Foto archivio

C’è grande attesa per gli appassionati di motogp in vista del GP che farà tappa in Austria.

Occhi punatti sulla sfida tra Bagnaia e Martin. Il campione del Nondo in carica a-3 in classifica mondiale guarda avanti e parla si Spilberg:” c’è ancora tanto da fare. “Essere davanti a tutti in campionato oggi non è importante, mancano 10 gare. Bisogna migliorare nelle Sprint, dove ad ora Martin sta facendo la differenza. “Quella in Austria è una delle piste migliori per noi, si addice al nostro stile”.

Stesso pensiero anche per Martin, primo solo a +3 su Bagnaia: “È ancora tutto aperto, siamo a metà strada, per questo non guardo il campionato. Dipende da ogni weekend, ma se c’è da prendersi dei rischi lo farò. Io, Pecco, Marc ed Enea siamo i più forti e siamo avanti rispetto agli altri, ma può succedere di tutto. Spielberg è una bella pista per tutti, soprattutto per la Ducati, ma avremo rivali forti. Spero di migliorare rispetto a quanto fatto qui nel 2023”.