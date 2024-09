Serie A: . Alla Domus Unipol Arena, Napoli – Cagliari 4-0

Un Napooi concreto centra la terza vittoria consecutiva che nella quarta giornata di Serie A, La squadra di Antonio Conte ha battuto il Cagliari 4-0 . , Napoli in vantaggio al 18′ con una conclusione di Di Lorenzo deviata nettamente da Mina, ma poi costretto a soffrire per la reazione dei sardi che ha portato a tre miracoli di Meret e a una traversa di Marin. A metà ripresa però gli azzurri hanno chiuso il match : Lukaku serve perfettamente in velocità Kvaratskhelia, il georgiano vola verso l’area di rigore e di punta anticipia l’uscita di Scuffet. La terza rete di Lukaku, è un regalo di Scuffette che appoggia la palla lateralmente a Kvara che subito serve in area Lukaku , facile per ‘Big Rom‘ mettere la palla in fondo al sacco. Il poker lo cala bravi i Buongiornom, l’ex Toro con colpo di testa da calcio d’angolo

IL TABELLINO

CAGLIARI-NAPOLI 0-4

Cagliari (3-5-2): Scuffet 5; Zappa 5, Mina 5,5, Luperto 6; Azzi 6 (15′ st Zortea 5), Deiola 5,5 (1′ st Adopo 5), Marin 6,5 (32′ st Makoumbou 5,5), Gaetano 5,5 (15′ st Mutandwa 5,5), Augello 6; Luvumbo 6, Piccoli 5,5 (32′ st Pavoletti 5,5). A disp.: Sherbi, Ciocci, Wieteska, Palomino, Obert, Lapadula, Viola, Jankto, Felici. All.: Nicola 5,5.

Napoli (3-4-2-1): Meret 7,5; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Buongiorno 7; Mazzocchi 6, Anguissa 6,5, Lobotka 6 (29′ st Gilmour 6), Spinazzola 6 (18′ st Olivera 6); Politano 6,5 (36′ st Neres sv), Kvaratskhelia 7 (29′ st McTominay 6); Lukaku 7,5 (29′ st Simeone 6). A disp.: Contini, Caprile, Juan Jesus, Rafa Marin, Folorunsho, Zerbin, Ngonge, Raspadori. All.: Conte 7,5.

Arbitro: La Penna

Marcatori: 18′ Di Lorenzo, 21′ st Kvaratskhelia, 25′ st Lukaku, 47′ st Buongiorno

Ammoniti: Mina (C); Lobotka, Lukaku (N)