Serie A: Monza -Inter 1-1, a Mota risponde Dumfries

.Nella quarta giornata di Serie A Monza e Inter non vanno oltre l’1-1. In un match avaro di emozioni, con poche occasioni da gol da una parte e dall’altra, Brianzoli in vantaggio con Mota (81′) , il portoghese sorprende Pavard: su cross da destra di Izzo, il portoghese si infila in area di rigore e con le molle ai piedi sovrasta il francese incornando dove Sommer non può arrivare.Passano pochi minuti e la gioa dei tifosi biancorossi si tramuta in una gelida realtà: Dumfries all’88′ riequilibra il match col tap-in su cross di Carlos Augusto. Nel finale l’Inter va a caccia del gol del sorpasso, ma il Monza non si lascia sorprendere chiudendo col pari. Un’altra illusione per Nesta, che sfiora nuovamente i primi tre punti in carriera in A.

IL TABELLINO

MONZA-INTER 1-1

Monza (3-4-2-1): Turati 6; Izzo 6, Marì 6,5, Carboni 6,5; Pereira 6, Pessina 6,5, Bondo 6, Kyriakopoulos 6,5; Caprari 5,5 (17′ st Mota 6,5), Maldini 6 (27′ st Bianco 6); Djuric 6

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, D’Ambrosio, Sensi, Valoti, Forson, Maric, Petagna

Allenatore: Nesta 6,5

Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 5, De Vrij 6, Carlos Augusto 6; Darmian 6 (11′ st Dumfries 6,5), Frattesi 6,5, Asllani 6,5 (29′ st Correa), Mkhitaryan 6 (11’st Zielinski 6), Dimarco 6; Thuram 5 (29′ st Arnautovic 6), Lautaro 6 (11′ st Taremi 6)

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Palacios, Acerbi, Bisseck, Bastoni, Calhanoglu, Barella

Allenatore: S.Inzaghi 6

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 36′ st Mota (M), 43′ st Dumfries (I)

Ammoniti: Dumfries (I), Mota (M), Pavard (I)