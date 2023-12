Doppietta e punta tacco. La mia vita con la Volpe argentata. Un libro di Prisca Taruffi

Prisca Taruffi campionessa italiana e vicecampionessa europea rally figlia di Piero Taruffi, si racconta attraverso gli aspetti più avventurosi della sua vita sportiva

Figlia d’arte, Prisca ha ereditato la passione per la velocità dal padre, l’ingegner Piero Taruffi, indimenticato pilota, progettista e recordman degli anni Trenta e Cinquanta, vincitore nel 1957 dell’ultima Mille Miglia al volante della Ferrari 315S e protagonista del nuovo film Ferrari. Una passione, quella per i motori, da sempre contrastata dai genitori. Quasi per caso un inesorabile destino legherà per tutta la vita l’autrice alla figura del padre.

Questa è la storia di una donna pilota dal carattere indipendente e ribelle che sì è dovuta fare largo in un mondo prettamente maschile come quello dell’automobilismo.

Una vita costellata di aneddoti, anche intimi, che vanno oltre i racconti legati alla professione: dalla promessa che il padre fece a Donna Isabella, madre dell’autrice, prima dell’ultima leggendaria Mille Miglia vinta nel 1957, al debutto automobilistico sul circuito di Vallelunga contro il volere del padre. E ancora, gli incidenti in gara – sia in circuito, sia nei rally –, gli imprevisti e le esperienze nel mondo dei Rally Raid africani (come il Rally dei Faraoni e il Rally des Gazelles, una gara di orienteering tutta al femminile).

Non solo una biografia, ma un ampio sguardo alla professione di donna pilota, impreziosito dagli incontri con colleghe amiche e rivali del mondo delle corse. Nel 1984 debutta nel mondo delle corse sull’autodromo di Vallelunga, mettendosi subito in luce nel Trofeo Renault 5 Turbo. Ma la sua vera passione sono i rally e nel 1989 si laurea Campionessa italiana e Vice Campionessa europea Rally al volante di una potente Ford Sierra Cosworth Gruppo A, entrando di diritto a far parte dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia.

Parallelamente ha collaborato in veste di pilota-istruttore e test driver per le maggiori case automobilistiche, ricoprendo anche incarichi di direttore tecnico per eventi Mercedes, Lotus, Seat Italia, Bridgestone-Firestone.

Negli ultimi anni, la troviamo al volante di potenti prototipi con i quali ha partecipato a entusiasmanti Rally Raid in tutto il mondo.

Giornalista freelance, come opinionista è stata per oltre dieci anni il volto femminile del programma Rai Pole Position. Nella sua vita ha una missione: mantenere viva la memoria di suo padre così, nel 2006, ha scritto il libro Piero Taruffi, la Volpe Argentata, un atto d’amore per il centenario della nascita. Nel 2021, è stata la prima donna a essere nominata Grand Marshal della Carrera Panamericana, la mitica corsa messicana che suo padre, El Zorro Plateado, vinse settant’anni prima al volante della Ferrari 212 Inter.