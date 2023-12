Serie A. Genoa -Juventus 1-1 a Chiesa risponde Gudmundsson

La Juventus non è andata oltre l’1-1 in casa del Genoa nell’anticipo che ha aperto la 16a giornata di Serie A.

I bianconeri, sono andati in vantaggio al 28′ con un calcio di rigore di Chiesa dopo un errore al limite dell’area di Badelj , palla recuperata ds Vlahovic assist per Chuesa , messo giù in area dal portiere Martinez, dal dischetto Chiesa fa centro.

.La reazione del Grifone è arrivata nella ripresa con il pareggio di Gudmundsson al 48′ su assist del neoentrato Ekuban. La Juve reclama un tocco di mano in area da parte di bani , Massa e il var non sono interventui. Le parate di Martinez su Chiesa e Bremer poi hanno blindato il pareggio

IL TABELLINO

GENOA-JUVENTUS 1-1

Genoa (3-5-2): Martinez 6,5; Dragusin 6,5, Bani 6, De Winter 6,5; Sabelli 6 (39′ st Vogliacco sv), Frendrup 6,5, Badelj 5,5; Malinovskyi 6, Vasquez 6,5 (1′ st Ekuban 7); Messias 6 (47′ st Haps sv), Gudmundsson 7. A disp.: Leali, Sommariva, Martin, Matturro, Hefti, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Galdames, Puscas, Fini. All.: Gilardino 6,5.

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 6, Bremer 6, Danilo 5,5; Cambiaso 6,5 (43′ st Yildiz sv), McKennie 6, Locatelli 5,5, Miretti 5 (28′ st Iling Jr 6), Kostic 5 (23′ st Weah 5,5); Chiesa 6,5, Vlahovic 5 (23′ st Milik 5). A disp.: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge. All.: Allegri.

Arbitro: Massa

Marcatori: 28′ rig. Chiesa (J), 3′ st Gudmundsson (G)

Ammoniti: Badelj, Malinovskyi (G); Danilo, McKennie, Milik, all. Allegri (J)