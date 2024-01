Italiano, Fiorentina”domani contro il Napoli sarà un’altra storia”

Vincenzo Italiano è pronto ad affrontare il Napoli nella proma semifinale di Supercoppa italiana.

“Servirà grande concentrazione, questo ci hanno lasciato in eredità le finali perse l’anno scorso – le parole del tecnico viola in conferenza -. Affrontiamo una squadra di grandi campioni, sarà una sfida completamente diversa da quella vinta in campionato”- così ha esordito il tecnico viola.

“L’obiettivo è arrivare a giocarsi il trofeo per entrambe, sono convinto che davanti avremo una squadra forte, piena di campioni e giocatori di talento. Speriamo di averla preparato nel modo giusto, perché anche se hanno una classifica diversa rispetto all’anno scorso ti possono mettere in difficoltà in ogni momento”.