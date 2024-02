Juventus, Allegri:”dobbiamo riordinare le idee”

E’ un Max Allegri in versione agro-dolce dopo il pareggio 2-2 del Benetegodi contro il Verona .

Il tecnico bianconero non fa drammi e guarda avanti. “Una partita come questa si poteva anche perdere nonostante le due o tre situazioni a nostro favore alla fine – ha spiegato il tecnico della Juve -. Dobbiamo riordinare le idee e chiarire l’obiettivo. Ora prendiamo gol con troppa facilità”. “Questo pareggio ci serve per ripartire facendo un punto in trasferta e per preparare al meglio la gara col Frosinone – ha aggiunto – Il distacco dall’Inter? Da oggi non deve più incidere, dobbiamo riordinare le idee”.