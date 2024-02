Serie A: Torino-Lece 2-0. Bellanova-Zapata affondano i salentini

La 25esima giornata della Serie A si apre con la vittoria del Torino, che batte 2-0 il Lecce. Granata che sognano l’Europa. La squadra di Juric sale a quita 35 scavalcando il Napoli a- 1 dal setimo posto (Lazio e Fiorentina) . Il Lecce fermo a quota 24, con D’Aversa sempre più in bilico.

Match non facile per i granata , dopo un primo tempo complicato. Lecce ben messo in campo chiude ogni varco a Vlasic e compagni . Milinkovic-Savic crea un pasticcio perdendo la palla servendo Piccoli, con Masina che salva su colpo di testa a botta sicura. Il Toro reagisce ma, non trova conclusioni pericolose., solo un tiro di Vlasic che finisce sull’esterno della rete, dopo una veloce icursione del leccese Dorgu .

Nella rirpesa (49′) lo squillo di Bellanova: il difensore servito da un tocco sfortunato di Gendrey calcia da fuori area angolando la mira e batte Falcone.

Il Lecce reagisce subito coi cambi e sfiora la rete con Kaba,. Al 70′ piove sul bagnato per i salentini: Pongracic, già ammonito subisce il secondo giallo e viene espulso.

Il Toro ne approfita per chiuder eil match , Falcone suìi supoera con un grande intervento su colpo di testa di Sanabria su cross perfetto di Ilic.

All”81′:il Toro raddoppia con Duva Zapata , il colombaimo su angolo di Vojvoda anticipa Genderey e piazza la palla alla sinistra di Falcone.

.Il Lecce in dieci uomini , tira i remi in barca e prima del triplice fischio (91′) il granata Okereke va in gol , annullato perché la sfera, prima della sua respinta al ‘, era uscita dal campo.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-1-2) – Milinkovic-Savic ; Djidji , Lovato , Masina ; Bellanova , Ricci , Ilic (43′ st Gineitis ), Lazaro (29′ st Vojvoda ); Vlasic (15′ st Linetty ); Pellegri (15′ st Sanabria ), Zapata (43′ st Okereke ). A disposizione: Gemello, Popa, Sazonov, Savva. All. Juric.

LECCE (4-3-3) – Falcone ; Gendrey , Pongracic , Baschirotto , Dorgu (34′ st Gallo); Blin (15′ st Kaba ), Ramadani , Rafia (15′ st Sansone ); Almqvist , Piccoli (34′ st Krstovic ), Oudin (29′ st Touba 6). A disposizione: Samooja, Borbei, Venuti, Gonzalez, Berisha, Burnete, Pierotti. All. D’Aversa.

Arbitro: Ayroldi.

Marcatori: 4′ st Bellanova (T), 35′ st Zapata (T).

Ammoniti: Pongracic (L), Djidji (T), Blin (L), Dorgu (L).

Note: espulso Pongracic (L) al 25′ st per doppia ammonizione.