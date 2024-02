Serie B- risultati 25esima giornata

Vittoria del Parma, 3-2 contro il Pisa , al 92° del Prato regala tre punti alla squadra ducale.

La cura Iachini fa bene al Bari , i galletti battono la Feralpi 1-0 , grazie al calcio di rigore trasformato da Sibilli. Successi anche per il Cosenza a Lecco e per lo Spezia contro un Cittadella in 9. Reggiana irriconoscibile nel prino tempo sconfitta dalla Ternana 2-0

Serie B, 25^: i risultati di sabato 17 febbraio alle 14

PARMA-PISA 3-2

25′ Benedyczak (Pa), 35′ Valoti (Pi), 82′ Man (Pa), 90+2′ Canestrelli (Pi), 90+4′ Del Prato (Pa)

BARI-FERALPISALO’ 1-0

78′ rig. Sibilli

LECCO-COSENZA 1-3

4′ e rig. 45+2′ Tutino (C), 54′ Frabotta (C), 61′ aut. Venturi (C)

REGGIANA-TERNANA 0-2

9′ Sgarbi, 76′ Raimondo

SPEZIA-CITTADELLA 4-2

2′ Pandolfi (C), 37′ Verde (S), 40′ Di Serio (S), 50′ Muhl (S), 78′ Magrassi (C), 90+2′ rig. Moro (S)

Ore 16,15

CATANZARO-SUDTIROL

PALERMO-COMO

SAMPDORIA-BRESCIA 0-0

Domenica

VENEZIA-MODENA 16.15

Giocata venerdì

ASCOLI-CREMONESE 0-0