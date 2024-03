Fiorentina , Joe Baroni è in condizioni gravi

Paura in casa Fiorentina , il dg viola Joe Baroni , 57 anni è stato colto da malore in un albergo sito in località Grassobbio in provincia di Bergamo . Il dirigente si trovava nel complesso alberghiero insieme a tutta la squadra viola e doveva seguire la squadra per il match contro l’Atalanta alle ore 18.

Velocissimi i soccorsi , è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’Ospadale San Raffaele di Milano, dov’è ricoverato in rianimazione. Le condizioni del dirigente sono come riferisce l’Ansa. La gara di Campionato Atalanta -. Fiorentina è stata rinviata

Joe Barone, nato a Pozzallo (Sicilia) il 20 marzo 1966, a 8 anni si era trasferito a Brooklyn con la famiglia e per questo ha cittadinanza statunitense. Aveva iniziato a lavorare in un istituto bancario per poi passare alla Mediacom, azienda di Rocco Commisso. Nel 2017 il primo ruolo nel calcio, vice-presidente dei New York Cosmos di proprietà dello stesso Commisso che poi acquista la Fiorentina e promuove proprio Barone come direttore generale nel 2019.