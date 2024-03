Inter , Acerbi a Juan Jesus: ” sei un n…o” . La prova Tv potrebbe inchiodare il difensoire nerazzurro

Tutto è accaduto nel secondo tempo del match Inter- Napoli coni nerazzurti in vantaggio 1-0. Verso il ventesimo , litigio in campo tra Juan Jesus e Francesco Acerbi. Le telecamere poi inquadrano il difensore brasiliano protestare con l’arbitro La Penna: “Mi ha detto ‘sei un n…o’ e a me questo non va bene (indicando Acerbi,). Questo non va bene”. Poi il difensore nerazzurro si è scusato e il caso si è chiuso lì come confermato dallo stesso Juan Jesus a fine partita.