Lazio Martusciello:”Sarri non si è dimesso perchè aveva paura di allenare la Lazio”

Lazio vince il derby contro il Frosinone al termine dopo le dimissioni di Maurizio Sarri che hanno aperto a vaie discussioni sulla decisione del tecnico toscano.

Giovanni Martusciello, suo vice che ha preso il posto in panchina in attesa dell’arrivo di Tudor, ai microfoni di Sky non si tira indietro nel parlare della scelta del tecnico, con l’addio che è servito ai biancocelesti per rialzare la testa: “Ha preso la sua decisione per far uscire una partita come quella di oggi. A estremi mali, estremi rimedi. Non si è dimesso perché aveva paura di allenare la Lazio, si è dimesso per tentare una strappata, una reazione della squadra. Dispiace, ma si troveranno altre strade”.

A chi gli chiede del possibile tradimento all’interno dello spogliatoio, Martusciello è chiaro e diretto: “Non penso che la squadra possa fare una cosa del genere. Questo gruppo è impensabile possa fare una cosa del genere, non appartiene al loro DNA. Se i tifosi se ne accorgono sono dolori, loro sono professionisti esemplari. Non riuscire a dare sempre il 100% ci sta, ma tradimento è una parola troppo forte. Ci sono stato due anni a contatto, mai avuto una sensazione del genere”.