Serie A: Frosinone -Lazio 2-3. Castellanos ‘scaccia via le ‘streghe’

Derby Frosinone Lazio , 29^ giornata Serie A . Allo stadio ‘Stirpe’ i bianocelesti vincono 3-2 , assaporando il successo dopo tre sconfitte consecutive e dopo l’addio di Maurizio Sarri con le dimissioni del tecnico toscano.

Con il vice Martusciello in panchina i capitolini soffrono e vanno sotto al 13’ :cross al centro Lirola di testa anticipa Zaccagni per l’1-0 dei padroni di casa. La Lazio soffre ma, trova il pareggio:. Luis Alberto cede a destra per Guendouzi che di prima crossa al centro dove Zaccagni viene dimenticato da Okoli e col piattone batte Turati. Nella ripresa Castellanos diventa protagonista del match: l’argentino entra al 56’ al posto di Ciro Immobile e nel giro di 5’ ribalta il match: 57’ punizione dalla sinistra di Luis Alberto, l’argentino anticipa Zortea di testa . Il gol da vigore ai biancocelesti e tre minuti dopo l’attaccante va vicino alla terza rete, con Turati che salva .

Castellanos è in buona vena e lo dimostra al 62′: sfruttando una mischia in area e realizza la rete dell’1 a 3. La gara rimane viva con il Frosinone sempre reattivo , e riapre il match con Cheddira che al 70′ accorcia le distanze con una sforbiciata sugli sviluppi di un corner.

Il Frosinone si ripete e va in gol su errore in appoggio di Mandas , Cheddira realizza il 3-3 l’assistente segnale un fuorigioco di marocchino . Uno spavento che riavvia la reattività biancoceleste che all’80’ sfiora il 4-2 v, con Turati f strepitoso su Luis Alberto. Il Frosinone va alla ricerca disperato del pareggio e si scopore , la Lazio che spreca tanto nel finale, ma che porta a casa un risultato importantissimo per il morale, col ritorno al successo dopo un lungo mese di digiuno.

IL TABELLINO

FROSINONE-LAZIO 2-3

Frosinone (4-3-3): Turati 6; Zortea 6, Okoli 5, Romagnoli S. 5,5, Lirola 6,5 (35′ st Valeri sv); Mazzitelli (17′ st Seck 5,5), Barrenechea 6, Brescianini 5,5 (45′ st Reinier sv); Soulé 6,5, Cheddira 6,5 (45′ st Cuni sv), Gelli 6 (35′ st Kaio Jorge sv).

A disp.: Frattali, Cerofolini, Baez, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi. All.: Di Francesco 5,5

Lazio (4-3-3): Mandas 5,5; Pellegrini 6 (1′ st Lazzari 6), Romagnoli A. 6, Casale 6, Marusic 6; Cataldi (11′ st Vecino 6), Luis Alberto 6,5, Guendouzi 6,5; Zaccagni 7 (41′ st Kamada sv), Immobile 5,5 (11′ st Castellanos 8), Felipe Anderson 6 (37′ st Isaksen sv).

A disp.: Sepe, Renzetti, Pedro, Hysaj, André Anderson, Gila. All.: Martusciello 7

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 13′ Lirola (F), 38′ Zaccagni (L), 12′ st Castellanos (L), 17′ st Castellanos (L), 25′ st Cheddira (F)

Ammoniti: Pellegrini (L), Barrenechea (F), Lazzari (L), Castellanos (L)

Le foto di Antonio Fraioli