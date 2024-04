Barcellona – PSG 1-4. Parigini in semifinae Champions League

Il Psg vola in semifinale Champions League . I transalpini espugnano lo stadio Olimpico Lluis Companys di Montjuic battendo 4-1 il Barcellona nel match di ritorno dei quarti di finale . I ragazzi di di Luis Enrique, ribaltano il (3-2) nel match d’andata , in superiorità numerica dal (29’) primo tempo per l’espusione di Araujo , fallo da ultimo uomo su Yamal.

Inizio math col Psg che attacca e mette in difficoltà il Baracellona , ma a passare in vantaggio sono i blaugrana con Raphinha , con un gol di ginocchio al 12′ su incursione perfetta di Yamal, poi il rosso ad Araujo (29′). Il Psg ne approfitta subito trovando il pareggio con Dembélé (40′), poi nella ripresa prende il largo grazie ai gol di Vitinha (54′) e Mbappé che prima su rigore al 61′. Panelty concesso per il fallo di Cancelo sull’ez Barcellona e poi in contropiede all’89’ chiude definitivamente il discorso qualificazione. Il Psg entra tra le migliori quattro d’Europa . I parigini si giocheranno la finale e trovando il Borussia Dortmund (vincente 4-2 contro l’Atletico Madrid).

IL TABELLINO

BARCELLONA-PSG 1-4 (and. 3-2)

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen ; Koundé, Araujo , Cubarsí 6, Cancelo (37′ st Joao Felix sv); Pedri (17′ st Torres ), De Jong (37′ st Fermin ), Gundogan ; Yamal (34′ Inigo Martinez ), Raphinha , Lewandowski .

A disposizione: Inaki Pena, Astralaga, Alonso, Oriol Romeu, Roque, Casado, Guiu, Fort.

Allenatore: Xavi

Psg (4-3-3): Donnarumma ; Hakimi , Marquinhos , L. Hernández , Nuno Mendes ; Zaire-Emery (35′ st Ugarte ), Vitinha , Ruiz 6; Dembélé (43′ st Kolo Muani ), Barcola (32′ st Lee sv), Mbappé 7.

A disposizione: Navas, Tenes, Gonçalo Ramos, Danilo, Mukiele, Soler, Lucas Beraldo, Skriniar.

Allenatore: Luis Enrique

Arbitro: Kovacs (Romania)

Marcatori: 12′ Raphinha (B), 40′ Dembélé (P), 9′ st Vitinha (P), 16′ st rig. Mbappé (P), 44′ st Mbappé (P)

Ammoniti: Inigo Martinez (B), Mbappé (P), Ruiz (P), Lewandowski (B), Marquinhos (P), Gundogan (B), Donnarumma (P), Raphinha (B), Fermin (B)

Espulsi: Araujo (B) dal 29′

Note: Xavi (B) espulso per proteste all’11’ st