Juventus :Allegri esonerato

Era nell’aria , ;assimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. Due giorni dopo la conquista della Coppa Italia con la vittoria contro l’Atalanta. La sfuriata al termine del match giocato all’Olimpico contro il quarto uomo Mariani ,l’arbitro Maresca , poi il danneggianeto della postazione fotografica La Presse , infine la minaccia al direttore di Tuttosport Guido Vaciago , non è stata digerito d alla dirigenza bianconera – come è stato dichiarato dalla stessa società – così è stato decisio di interrompere il rapporto con il tecnico livornese.

La decisione arriva dopo un vertice iniziato nel pomeriggio di venerdì nella sede ufficiale del club. A due giornate dalla fine del campionato si interrompe così la seconda era di Allegri alla guida della Juventus, iniziata nel maggio del 2021 su precisa volontà di Andrea Agnelli.

Questo il comunicato del club: “La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri”. Non resta adesso che scoprire ufficialmente chi guiderà Danilo e compagni negli ultimi due impegni della stagione al cospetto di Bologna e Monza. Secondo le ultime indiscrezioni, il traghettatore dovrebbe corrispondere al nome dell’ex difensore Paolo Montero, adesso alla guida della Primavera bianconera.