“Golden Bet”, Italia , 6 ori e 1 argento

Terminato il torneo “Golden Belt” a Targo Mures. En plein azzurro in Romania: tutti gli azzurri a medaglia, con 6 ori e 1 argenti.

Si è concluso quest’oggi, 16 giugno, il Torneo Golden Belt cominciato il 12 giugno, organizzato dalla Federboxe Romena, in quel di Targo Mures, cittadina nel cuore della Romania. Hanno partecipato al torneo gran parte degli azzurri che saranno protagonisti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, per prepararsi al grande evento di questa estate. Ben quattro delle cinque azzurre qualificate di questo breve torneo sono state protagoniste Giordana Sorrentino (51 Kg) del CS Carabinieri, Irma testa (54 Kg), Alessia Mesiano (60 Kg), e Angela Carini (60 kg), tutte e tre appartenenti al GS Fiamme Oro; l’unica qualificata assente in Romania è stata Sirine Charaabi (57 Kg), rimasta in Italia per continuare la preparazione in vista di Parigi. Invece sono stati presenti a Targo Mures tutti e tre gli uomini qualificati: Salvatore Cavallaro (80 Kg) del GS Fiamme Azzurre, Abbes Aziz Mouhiidine (92 Kg) anche lui GS Fiamme Oro, e infine Diego Lenzi (+92 Kg) del CS Esercito. Ad accompagnare i nostri pugili, la delegazione con a capo Emanuele Renzini, Tecnico Responsabile FPI, i tecnici Riccardo D’Andrea, Moffa Gennaro e Kalambay Sumbu, il massofisioterapista Pantini Pierluigi e l’arbitro Veronica Ponsiglione.

I primi azzurri a salire sul ring, il 12/06, sono stati Mesiano e Mouhiidine, che hanno affrontato e sconfitto rispettivamente Szeremeta (POL) e Zaplitinii MDA, entrambi con un netto 5-0. Il 13 giugno è stato invece il turno di Giordana Sorrentino, che ha sconfitto anche lei per 5-0 la francese Bourega. La stessa Sorrentino, originaria di Fiumicino, il giorno dopo ha conquistato la vittoria del torneo, imponendosi in finale con un 4-1 sulla messicana Herrea. Nella stessa giornata, ossia venerdi 14 giugno, anche Mesiano vince in finale contro Ramha (EGY) con un altro 5-0. Esordio per Cavallaro venerdì, che è salito sul ring contro il moldavo Razmerita, vincendo per 5-0.

Il 15 giugno la squadra azzurra porta a casa un altro oro: Irma Testa batte in finale 5-0 la serba Zekic.

Nella giornata conclusiva di oggi, gli azzurri restanti portano a Roma altri tre ori e un argento, dominando il torneo organizzato in Romania. I tre uomini vestiti di azzurro, ossia Cavallaro (80 Kg), Mouhiidine (92 Kg) e Lenzi (+92 Kg), hanno affrontato e sconfitto tre pugili padroni di casa: il pugile di Catania si è imposto per 5-0 su Serban, Mouhiidine ha battuto sempre per 5-0 Hoca, e con il medesimo risultato Lenzi ha superato il supermassimo Calin. Porta a casa l’argento invece Angela Carini, che si ferma in finale contro la polacca Rygielska.

Gli azzurri adesso sono pronti a rientrare in Italia, per preparare al meglio il grande evento che li aspetta, i Giochi Olimpici di Parigi.

PROGRAMMA MATCH E RISULTATI ITABOXING:

12/6

Semifinale 60 Kg W Alessia Mesiano vs Szeremeta POL 5-0

Semifinale 92 Kg Abbes Aziz Mouhiidine vs Zaplitinii MDA 5-0

13/6

Semifinale 50 Kg W Giordana Sorrentino vs BOUREGA FRA 5-0

14/6

Finale 50 Kg W Giordana Sorrentino vs Herrea MEX 4-1 (ORO)

Finale 60 Kg W Alessia Mesiano vs Ramha EGY 5-0 (ORO)

Finale 66 Kg W Carini vs RYGIELSKA POL

Semifinale 80 Kg Salvatore Cavallaro vs RAZMERITA MDA 5-0

15/6

Finale 57 Kg Irma Testa vs Zekic SRB 5-0 (ORO)

16/6

Finale 80 Kg Cavallaro vs Serban ROM

FInale +92 Kg Diego Lenzi vs Calin ROM 5-0

Finale 92 Kg Abbes Aziz Mouhiidine vs Hoca ROM 5-0