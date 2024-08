Napoli, Conte:”La squadra mi soddisfa in allenamento i ragazzi hano voglia di lavorare”

“Il mantra nostro ora è dare il 200%, bisogna capire che si deve andare oltre nostri limiti in un momento molto critico per il Napoli. De Laurentiis ha parlato di ricostruzione e ha ragione, ne serve una totale dalle fondamenta e ci vuole anche pazienza e umiltà da parte di tutti. Dobbiamo dare più di quanto possiamo rispetto agli anni passati perché il momento è delicato per il Napoli”. Sulla stagione, Conte dice che “oggi non mi sento in grado di fare pronostici. Sarà un’annata in cui dobbiamo prepararci a soffrire, tutti uniti e compatti” Così il tecnico del Napoli in conferenza stampa alla vigilia dle match contro l’Hellas Verona”.