Serie A: Genoa – Inter 2-2

Botta e risposta nel primo tempo : Vogliacco al (20′) porta in vantaggio il Grifone , su dormita difensiva dell’Inter e superficialità di Sommer. Il pareggio di Thuram (30′): cross di Barella il colpo di testa del francese. L’Inter attacca e sfiora il raddoppio, Badej salva sulla line ala forte conclusione di Di Marco .Nella rirpesa Inzaghi manda in campo l’artiglieria attacco con Thuram, Taremi e Lautaro con Frattesi al posto di Mihiitarian :Nerazzurri in vantaggio al all'(83′) coin Thuram su iniziativa di Frattesi , il colpo sotto del frasncese elude l’uscita di Gollini. Sembra fatta per i nerazzurri , raggiunti al 95′ su calcio di rigore rconcesso per fallo di mano di Bissek. Sul dischetto va Messias, Sommer respinge ma il brasiliano non sbaglia sulla respinta..

IL TABELLINO

GENOA-INTER 2-2

Genoa (3-5-2): Gollini; Vogliacco (15′ st Vasquez), Bani, De Winter; Zanoli (26′ st Sabelli), Frendrup, Badelj (41′ st Ekhator), Malinovskyi (26′ st Thorsby), Martin; Vitinha, Messias. A disp.: Leali, Sommariva, Bohinen, Fini, Pittino, Accornero, Ahanor, Masini, Papadopoulos. All.: Gilardino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian (21′ st Dumfries), Barella, Calhanoglu (30′ st Taremi), Mkhitaryan (21′ st Frattesi), Dimarco (30′ st Carlos Augusto); Thuram, Lautaro (41′ st Asllani). A disp.: Di Gennaro, Martinez, Arnautovic, Correa, Pavard, Fontanarosa. All.: Inzaghi

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 20′ Vogliacco (G), 30′ e 38′ st Thuram (I), 50′ st Messias (G)

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Gollini (G), Asllani (I)

Note: All’8′ st Inzaghi (I) per proteste. Al 16′ st Gilardino per proteste