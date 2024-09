Udinese, Runjaic:” siamno felici del primato ma per ora non significa nulla”

Kosta Runjaic ha commentato così la vittoria in rimonta della sua Udinese sul Parma: “Siamo molto felici del momento, ma non significa nulla, è solo un indicatore che siamo in grado di scorrere, di vincere, di tornare in un momento difficile per noi – le parole del tecnico capolista a Dazn -. Ciò indica che abbiamo un grande carattere e passione sul campo, è molto importante collezionare tantissimi punti in questa fase di stagione. La chiave è sempre lo spirito di squadra ed essere collegati in attacco e difesa e mettere l’energia con la giusta intensità”.