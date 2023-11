Qualificazioni Euro 2024 – Italia -Macedonia del Nord ,. Le probabili formazioni

Italia in campo staseraallo stadio Olimpico di Roma contro la Macedonia del Nord, obiettivo: agganciare in classifica nel Girone C l’Ucraina.

Gli azzurri non possono più sbagliare , servono due vittorie (Macedonia e la stessa Ucraina per accedere alla fase finale dei Campionati Europei 2024.

L’avversaria è la Macedonia del Nord, già eliminata dalla corsa al secondo posto ma in grado di evocare ricordi traumatici agli azzurri dopo il ko al playoff per Qatar 2022.

Con una vittoria gli azzurri aggancerebbero l’Ucraina al secondo posto, giocandosi poi il tutto per tutto contro la nazionale gialloblù nell’ultimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

UIn cabina di regia ritorno in maglia azzurra di Jorginho con Barella e Bonaventura ai suoi lati. Raspadori al centro dell’attacco in un tridente completato da Chiesa e Berardi. In difesa out Bastoni: gioca uno tra Gatti e Buongiorno con Acerbi. A destra c’è Darmian. Titolare anche Bonaventura.

La Macedonia risponde con la difesa a 3: Manev, Serafimov e Musliu davanti a Dimitrievski. Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi e Alioski in mediana, con Elmas e Miovski come punte.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct. Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2) – Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. Ct. Milevski.