Empoli, Andreazzoli:” Sui gol annullati non parlo”

Dopo la sconfitta col Torino, critiche le dichiarzioni di Andreazzoli:

“La prima mezz’ora abbiamo sbagliato molto e mi ha lasciato l’amaro in bocca – ha spiegato il tecnico dell’Empoli -. Poi abbiamo dimostrato che potevamo fare diversamente. Ci era successo anche nella scorsa gara”. “E’ un passo avanti che dobbiamo fare. Non si può concedere a una squadra come il Torino di passare in vantaggio perché poi tutto diventa più complicato – ha aggiunto -. Un paio di gol siamo anche riusciti a farli, ma sono stati annullati per questione di millimetri e non voglio parlare di questo.