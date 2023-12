Napoli- Cagliari 2-1. Osimhen e Kvara famnno sorridere il ‘Maradona dopo 80 giorni

Il Napoli batte 2-1 il Cagliari nella 16a giornata di Serie A e torna a vincere in campionato al Maradona dopo oltre 2 mesi.

I tre punti sono griffati Osimhen e Kvaratskhelia: il nigeriano sblocca di testa al 69′, poi serve al georgiano l’assist del 2-1. In mezzo al 71′ il momentaneo pareggio di Pavoletti, bravo ad anticipare Juan Jesus sull’invitante cross di Luvumbo. Nel primo tempo palo di testa di Rrahmani (29′).



Serviva la vittoria , sopretutto per il morale dei Campioni d’Italia , all’asciutto allo stadio maradona da 80 giorni , l’ultimo successo sul terrenoi di gioco amico a settembre contro l’Udinese.

I tre punti portano la firma di Osimhen e Kvaratskhelia , indomabili , nonostamnte i tant falli subitoi nell’arco del match , con l’insufficienza nella direzione di gara dell’arbitro Marcenaro.

A lungo Kvara è stato letteralmente preso di mira da Nandez e Goldaniga , mai due attaccanti partenopei hanno fatto saltare il ‘progetto’ dei rossoblu.

Il Napoli ha sempre avuto il pallino del gioco e con più possesso . Osimhen patisce la marcatura a uomo e con qualche fallo di troppo di Goldaniga , il nigeriano si innervosisce, va comunque alla cocnlusione ,ma, imprecisa. Il cagliari si fa vedere con Augello (18′) , il tiro deviato da Di Lorenzo. fuori di poco.

Napoli vicinissimo al vantaggio : calcio da fermo: punizione di Politano, Rrahmani colpisce di testa e prende in pieno il palo alla destra di Scuffet (29′).

Dopo un paio di occasioni non sfruttate a dovere da Cajuste e Di Lorenzo, iil Napoli rischia di capitolare al 40′ quando Nandez parte in contropiede, arriva solo in area , Meret in uscita arespinge la cocnlusione.

La prima frazione si chiude con un intervento duro di Goldaniga su Krava (fallo da Rosso che scalda gli animi: ammoniti il difensore del Cagliari, Pavoletti e Rrahmani. Poi la punizione di Politano termina alta .

Nella rirpesa doppio cambio per Ranieri : dentro Obert e Deiola per Petagna e Jankto e passaggio al 3-5-2. Proprio lo slovacco spaventa subito Meret, calciando forte ma troppo centrale. La gara non si sblocca e Mazzarri al 59′ aumenta il potenziale offensivo: dentro Mario Rui e Raspadori. E proprio il portoghese pennella sulla testa di Osimhen il pallone dell’1-0. Passno solo 3 minuti quando Luvumbo (appena entrato) salta Rrahmani e mette in area dove Pavoletti anticipa Juan Jesus e pareggia. Il Napoli torna a spingere, Politano sfiora il palo ma ci vuole una grande giocata di Osimhen per tornare in vantaggio: il fresco Pallone d’oro africano difende benissimo la palla e in mezzo a tre giocatori avversari trova Kvara sul secondo palo, destro di prima intenzione che prende il palo e si insacca. Politano si vede annullare il tris per un fuorigioco ritenuto attivo di Osimhen (ci sono dubbi al riguardo) e nel finale il Cagliari si costruisce la grande occasione del pareggio, ma Dossena di testa conclude alto di pochissimo.

IL TABELLINO

NAPOLI-CAGLIARI 2-1

Napoli (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5,5, Juan Jesus 5, Natan 5,5 (14′ st Mario Rui 6,5); Anguissa 6,5, Lobotka 6, Cajuste 5,5 (14′ st Raspadori 5,5); Politano 7 (45′ st Zanoli sv), Osimhen 7 (37′ st Gaetano sv), Kvaratskhelia 7 (45′ st Lindstrom sv). A disp.: Contini, Gollini, Ostigard, Demme, Simeone, Zerbin. All.: Mazzarri 6,5

Cagliari (4-4-2): Scuffet 6; Nandez 5,5 (22′ st Zappa 6), Goldaniga 6 (34′ st Lapadula sv), Dossena 5, Augello 6; Oristanio 5,5 (22′ st Luvumbo 6,5), Prati 5,5, Makoumbou 6, Jankto 5 (1′ st Deiola 6); Petagna 5 (1′ st Obert 5,5), Pavoletti 6,5. A disp.: Radunovic, Aresti, Mancosu, Viola, Hatzidiakos, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Azzi, Di Pardo. All.: Ranieri 6

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 24′ st Osimhen (N), 27′ st Pavoletti (N)

Ammoniti: Osimhen (N), Goldaniga (C), Pavoletti (C), Rrahmani (N), Augello (C), Mario Rui (N), Politano (N), Anguissa (N)