Alessio Dionisi vede il bicchiere mezzo vuoto ma, il tecnico dell’Udinese si accontenta del pari ottenuto contro il

l’Udinese (2-2).

“Peccato non averla vinta per quanto creato nell’ultima mezz’ora finale. Bravi i ragazzi che non hanno mollato. Siamo partiti a marce ridotte e non abbiamo osato. Abbiamo i mezzi e le qualità per farlo. Una squadra che non è squadra non la riprende e non prova a vincerla fino alla fine, gli episodi stavolta sono stati a nostro favore-ha cocnluso -.