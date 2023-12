Torino – Empoli 1-0 , decide Zapata

Nella 16.ma giornata di Serie A la il Torino batte l’Empoli (1-0) . Allo stadio Grande Torino , i granata si affacciano in zona Europa e raggiungono quota 23 punti.

Nella prima frazione di gioco i ritimi sono alti con tanti episodi . Inizia il Toro a rendersi pericoloso con Bellanova , il fluidificante non riesce a girare in porta dopo una spizzata in area di Zapata, poi Buongiorno spara alto dal limite. Vlasic tra le linee e attacca la profondità e serve Zapata , il cross per Sanabria che impegna Berisha, poi lo stesso paraguyano va a segno con una rovesciata da cineteca , ma Marinelli annulla tutto per una posizione irregolare di Vlasic ,.

L’empoli trova le geometrie in campo , ma non punge . Al (25′) , il Torino insiste e sull’asse Sanabria- Bellanova l e cross di questo’ultimo Zapata gira di testa in rete il vantaggio.

I granata insistono e sfiorano il raddoppio con Ilic , Berisha si oppone due volte alle conclìusioni del serbo,poi Ebuehi anticipa Milinkovic Savic e va a bersaglio sugli sviluppi di una mischia in area, ma Marinelli annulla ancora tutto con l’aiuto del Var. Decisione giusta che salva i granata per pochi centimetri e insieme a un altro gol annullato a Cacace e a un destro alto di Linetty porta le squadre negli spogliatoi con i padroni di casa in vantaggio di misura.

Nella rirpesa i ritmi sono più lenti , ci prova Cambiaghi dal limite il suo tiro finisce largo.

Risponde il Toro con Sanabria , colpo di etsta largo. Andreazzoli effettuta dei camb sostituendo Shpendi e Marin con Destro e Cancellieri. Mossa che crea subito una situazione pericolosa disinnescata da Milinkovic-Savic . In casa granata Juric risponde con gli ingressi in campo di Djidji e Lazaro al posto di Tameze e Vojvoda.

L’Empoli sembra più veloce nelle ripartenze Più rapido nelle ripartenze ngrazie a Cancellieri. Il Torino è nem messo in campo e si difende senza rischi.

Ci prova Fazzini su punizione con la palla sopra la traversa, poi per l’ultimo quarto d’ora di gioco Andreazzoli getta nella mischia anche Baldanzi e Ranocchia. Più alto, l’Empoli prova a costruire da dietro, ma il possesso dei toscani non trova sbocchi e sbatte contro il muro granata. Il Torino sogna l’Europa, l’Empoli comnincia a fribbillare.

IL TABELLINO

TORINO-EMPOLI 1-0

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic 7; Tameze 6 (20′ st Djidji 6), Buongiorno 6,5, Rodriguez 6; Bellanova 6 (40′ st Soppy sv), Ilic 6,5, Linetty 6,5, Vojvoda 6 (20′ st Lazaro 6); Vlasic 5,5; Sanabria 6,5, Zapata 7 (50′ st Pellegri sv).

A disp.: Gemello, Popa, Zima, Sazanov, Seck, Ricci, Gineitis, Karamoh, Radonjic. All.: Juric 6,5

Empoli (4-3-2-1): Berisha 6; Ebuehi 6, Ismajli 5, Luperto 5,5, Cacace 6; Marin 5 (16′ st Destro 6), Grassi 5,5 (31′ st Ranocchia 5), Maleh 5 (31′ st Baldanzi 5,5); Fazzini 5,5, Cambiaghi 5,5 (40′ st Gyasi sv); Shpendi 4,5 (16′ st Cancellieri 6,5).

A disp.: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Bastoni, Maldini. All.: Andreazzoli 5,5

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 25′ Zapata (T)

Ammoniti: Linetty, Bellanova, Buongiorno, Vlasic (T); Cacace, Luperto (E)