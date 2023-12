Gabriele Cioffi ai microfoni Dazn dopo il pareggio (2-2) contro il Sassuolo:

. Siamo passato in vantaggio direi meritatamente anche se la partita è stata molto equilibrata e fin quando siamo stati in parità numerica non ho avuto la sensazione che gli avversari potessero farci male. Poi due errori individuali ci sono costati cari ma abbiamo resistito oltre mezz’ora con un uomo in meno e contro il Sassuolo non è cosa da poco. Dico comunque bravi ai ragazzi, non era semplice- ha concluso-.