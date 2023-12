Udinese- Sassuolo 2-2. Gli emiliani sotto 2-0 recuperano con due calci di rigore trasformati da Berardi

Al Bluenergy Stadium di Udine, succede di tutto e con tante emozioni. Il Sassuolo subisce due gol e va sotto (2-0). I friulani passano in vantaggio al 35′ con Lucca. Nella ripresa potrebbe pareggiare la squadra di Dionisi ma, Laurientè spreca, così i neroverdi subiscono il raddoppio: Payero serve Pereyra , l’esperto ex Juve raccoglie, salta Erlic e batte Consigli col sinistro.

Sembra l tutto finito , invece dal’ Paradiso all’Inferno’: Payero commette un brutto fallo su Erlic e viene espulso dopo la revisione Var, Udinese in dieci. Cioffi non effettua alcuna sostituzione mentre, Dionisi si gioca il tutto per tutto con Volpato e Mulattieri con il difensore Ferrari schierato in attacco . L’azzardo ripaga il tecnico emiliano : Silvestri deve effettuare due miracoli e, poi suvvede l’inverosimile con il Sassuolo che accorcia al 75′ , quando Ebosele affossa Pinamonti: Berardi trasforma il rigore del 2-1. Stesso copieno nel gol del pareggio al (43′): Mulattieri entra in area Kabasele lo mette giù , altro calcio di rigore , ancora Berardi dal dischetto batte Silvestri per il 2-2 finale.. L’Udinese continua a non vincere in casa, col quinto pari consecutivo, e sale a quota 13 agganciando il Cagliari.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1) – Silvestri 6.5; Kristensen 5.5, Perez 6, Kabasele 5.5; Ebosele 5 (32′ st Masina 6), Lovric 6, Walace 5.5 (45′ st Oier Zarraga sv), Payero 5, Kamara 6 (27′ st Ehizibue 6); Pereyra 7; Lucca 6.5 (45′ st Success sv). All. Cioffi. A disposizione: Padelli, Okoye, Domingos Quina, Tikvic, Ehizibue, Camara, Samardzic, Thauvin, Pafundi.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli 6; Pedersen 5.5 (27′ st Mulattieri 6.5), Erlic 5.5, Ferrari 6, Toljan 6; Matheus Henrique 5.5, Boloca 5.5 (11′ st Volpato 6.5); Berardi 7, Thorstvedt 5.5, Laurienté 5.5 (44′ st Ceide sv); Pinamonti 5. All. Dionisi. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Bajrami, Castillejo, Falasca, Loeffen, Lipani.

Arbitro: Manganiello.

Marcatori: 36′ Lucca (U), 10′ st Pereyra (U), 30′ st Berardi rig. (S), 43′ st Berardi rig. (S).

Ammoniti: Pedersen (S), Ebosele (U), Pereyra (U), Masina (U).

Espulso: Payero (U) al 14′ st.