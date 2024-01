De Rossi , Roma:”ai tifosi dico solo che ho bisogno di loro come ai vecchi tempi”

foto di repertorio (Antonio Fraioli)

Il nuovo allenatore della Roma Daniele De Rossi ha rilasciato le sue prime parole ai canali ufficiali del club: “C’è tanta emozione, perché ho rivisto tanti luoghi e tante persone che hanno condiviso con me una parte enorme della mia vita – ha detto l’ex centrocampista -. Sono però consapevole che c’è un grande lavoro da fare e non posso stare troppo a guardarmi intorno. La chiamata dei Friedkin? C’è stato stupore, agitazione ed eccitazione. Non sono caduto dalle nuvole perché sapevo che qualcosa poteva succedere. Quando ho parlato con la società ci ho messo 10 minuti ad accordarmi”.

Fiducia : “Sono convinto che non abbiamo bisogno di paracaduti. La squadra è forte, ma capita anche alle migliori di avere delle difficoltà. Penso che ci siano tutti i margini per risalire. Il primo allenamento? È stato tutto molto veloce e con tempi piuttosto stretti, ma era un allenamento di ripresa, nei prossimi giorni inizieremo a fare qualcosa di più interessante. Ai tifosi dico solo che ho bisogno di loro come ai vecchi tempi. Il vento non ha mai smesso di soffiare.