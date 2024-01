Mourinho – Roma , addio burrascoso

Alla fine la verità viene a galla , il divorzio tra José Mourinho e la Roma è terminata nel peggiore dei modi Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l’ex tecnico giallorosso martedì mattina sarebbe stato convocato a Trigoria da Dan Friedkin per essere informato del suo esonero e dopo aver appreso a sorpresa la notizia si sarebbe infuriato, innescando un duro confronto col patron del club e suo figlio Ryan. Una lite vera e propria a quanto pare, in cui lo Special One avrebbe incassato da una parte le critiche su gestione della squadra e risultati e dall’altra rinfacciato poi senza mezzi termini alla proprietà le tante promesse non mantenute durante tutto il suo mandato.

Un faccia a faccia ricco di tensioni e dai tono non certo signorili che ha poi portato all’esonero del tecnico portoghese e allo stringato comunicato. Dopo l’annuncio dell’esonero, Mou ha infatti salutato brevemente la squadra e poi lasciato Trigoria in fretta e furia con grande amarezza.

Un risultato che secondfo il Corrore dello Sport era teso da tanto tempo tra Mourinho e i vertici del clun giallorosso ,tanto che né Dan, né Ryan Friedkin avevano mai pensato seriamente di rinnovare il contratto in scadenza del portoghese. Anzi., i vertici giallorossi avevano già iniziato a guardarsi intorno dopo il 4-1 contro il Genoa sondando il terreno per Thiago Motta a Xabi Alonso e rinviando l’esonero solo grazie all’intervento di Tiago Pinto. Retroscena che raccontano i dettagli di un rapporto teso e destinato a terminare. A quanto pare anche con toni e modi non proprio signorili.