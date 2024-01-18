Serie A , 21^ giornata. le designazioni arbitrali

Ecco gli arbitri della 21^ giornata Serie A
ROMA – H. VERONA Sabato 20/01 h.18.00
SACCHI
CAPALDO – AFFATATO
IV: MASSIMI
VAR: PAIRETTO
AVAR: VALERI
UDINESE – MILAN Sabato 20/01 h.20.45
MARESCA
DI IORIO – SCATRAGLI
IV: BARONI
VAR: ABISSO
AVAR: IRRATI
FROSINONE – CAGLIARI h. 12.30
DIONISI
DE MEO – MASTRODONATO
IV: SANTORO
VAR: CHIFFI
AVAR: PAIRETTO
EMPOLI – MONZA h. 15.00
GIUA
MELI – ALASSIO
IV: MANGANIELLO
VAR: IRRATI
AVAR: PICCININI
SALERNITANA – GENOA h. 18.00
ORSATO
VIVENZI – CECCON
IV: FOURNEAU
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PATERNA
LECCE – JUVENTUS h. 20.45
DOVERI
BERTI – RICCI
IV: PERENZONI
VAR: VALERI
AVAR: ABISSO