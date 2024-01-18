In evidenza
Trending NowView All

Serie A , 21^ giornata. le designazioni arbitrali

byRedazione
1 minute read
Total
0
Shares
0
0
0

Ecco gli arbitri della 21^ giornata Serie A

ROMA – H. VERONA     Sabato 20/01 h.18.00

SACCHI

CAPALDO – AFFATATO

IV:      MASSIMI

VAR:     PAIRETTO

AVAR:       VALERI

UDINESE – MILAN     Sabato 20/01 h.20.45

MARESCA

DI IORIO – SCATRAGLI

IV:      BARONI

VAR:     ABISSO

AVAR:       IRRATI

FROSINONE – CAGLIARI     h. 12.30

DIONISI

DE MEO – MASTRODONATO

IV:       SANTORO

VAR:      CHIFFI

AVAR:        PAIRETTO

EMPOLI – MONZA     h. 15.00

GIUA

MELI – ALASSIO

IV:     MANGANIELLO

VAR:     IRRATI

AVAR:     PICCININI

SALERNITANA – GENOA     h. 18.00

ORSATO

VIVENZI – CECCON

IV:      FOURNEAU

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PATERNA

LECCE – JUVENTUS     h. 20.45

DOVERI

BERTI – RICCI

IV:     PERENZONI

VAR:     VALERI

AVAR:      ABISSO

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
You May Also Like