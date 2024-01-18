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Serie B . le designazioni arbitrali 21^ giornata

byRedazione
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(www.aia.it) Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 21ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 20 gennaio.

 

SAMPDORIA – PARMA    Venerdì 19/01 h. 20.30 FELICIANI COSTANZO – DI MONTE IV:      CREZZINI VAR:     ABBATTISTA AVAR:        LONGO S.   BRESCIA – SUDTIROL    h. 14.00 COSSO ROCCA – YOSHIKAWA IV:      TOTARO VAR:    ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”) AVAR:       PAGANESSI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)   FERALPISALO’ – CATANZARO    h. 14.00 AYROLDI MONDIN – PAGLIARDINI IV:       ANDENG VAR:      PATERNA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”) AVAR:       ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)   REGGIANA – COMO      h. 14.00 PEZZUTO (foto) DEL GIOVANE – CORTESE IV:     CENTI VAR:     PICCININI AVAR:     MINELLI   SPEZIA – CREMONESE    h. 14.00 CAMPLONE BOTTEGONI – CATALLO IV:      PERRI VAR:     SERRA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”) AVAR:     PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)   TERNANA – CITTADELLA     h. 14.00 MONALDI CIPRESSA – GARZELLI IV:     CHERCHI VAR:     MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”) AVAR:      RUTELLA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)   COSENZA – VENEZIA    h. 16.15 VOLPI MASSARA – BITONTI IV:     ALLEGRETTA VAR:     GARIGLIO AVAR:     PRONTERA   LECCO – PISA    h. 16.15 GUALTIERI DI GIOIA – TRASCIATTI IV:     DI LORETO VAR:      MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”) AVAR:       MUTO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)   PALERMO – MODENA      h. 16.15 BONACINA PRENNA – POLITI IV:       LUONGO VAR:      CHIFFI AVAR:      MIELE   ASCOLI – BARI      Domenica 21/01 h. 16.15 GHERSINI PASSERI – FONTEMURATO IV:     GIGLIOTTI VAR:     MIELE AVAR:      GARIGLIO

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