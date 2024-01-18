Serie B . le designazioni arbitrali 21^ giornata

(www.aia.it) Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 21ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 20 gennaio.
SAMPDORIA – PARMA Venerdì 19/01 h. 20.30 FELICIANI COSTANZO – DI MONTE IV: CREZZINI VAR: ABBATTISTA AVAR: LONGO S. BRESCIA – SUDTIROL h. 14.00 COSSO ROCCA – YOSHIKAWA IV: TOTARO VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”) AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”) FERALPISALO’ – CATANZARO h. 14.00 AYROLDI MONDIN – PAGLIARDINI IV: ANDENG VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”) AVAR: ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”) REGGIANA – COMO h. 14.00 PEZZUTO (foto) DEL GIOVANE – CORTESE IV: CENTI VAR: PICCININI AVAR: MINELLI SPEZIA – CREMONESE h. 14.00 CAMPLONE BOTTEGONI – CATALLO IV: PERRI VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”) AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”) TERNANA – CITTADELLA h. 14.00 MONALDI CIPRESSA – GARZELLI IV: CHERCHI VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”) AVAR: RUTELLA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”) COSENZA – VENEZIA h. 16.15 VOLPI MASSARA – BITONTI IV: ALLEGRETTA VAR: GARIGLIO AVAR: PRONTERA LECCO – PISA h. 16.15 GUALTIERI DI GIOIA – TRASCIATTI IV: DI LORETO VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”) AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”) PALERMO – MODENA h. 16.15 BONACINA PRENNA – POLITI IV: LUONGO VAR: CHIFFI AVAR: MIELE ASCOLI – BARI Domenica 21/01 h. 16.15 GHERSINI PASSERI – FONTEMURATO IV: GIGLIOTTI VAR: MIELE AVAR: GARIGLIO