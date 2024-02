Jannik Sinner ha vinto l’Atp 500 di Rotterdam. L’atoatesino ha battuto in finale un’ottimo De Minaur _7-5, 64.

Match durato due ore e sei minuti di gioco. L’australiano mette in difficoltà l’italiano, trovando il break in entrambi i set, ma il vincitore dell’Australian Open non si lascia abbattere e trova la forza per reagire. E’ il dodicesimo titolo in carriera per Sinner.